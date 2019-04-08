Серийные автоворы в Липецке снимали аккумуляторы с машин

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-08T15:57:13+03:00

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В Липецке раскрыли серию краж из автомобилей, которые происходили на территории города с марта по апрель этого года. Больше месяца кто-то обворовывал припаркованные во дворах машины, причем злодеи крали только аккумуляторы, больше ничего не трогали.

По данным полиции, автоворы выходили на охоту по ночам и незаметно вскрывали автомобили у домов. Краденные аккумуляторы в последствии сдавали в пункт приема металлолома. Как выяснилось, к многочисленным автокражам причастны одни и те же люди.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали двух жителей областного центра 18 и 20 лет. Как выяснилось, оба парня имеют судимости. Сколько именно машин они обворовали и на какую сумму, точно пока неизвестно. Дело возбудили по статье «групповая кража», сумму ущерба устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU