2019-04-08T16:49:09+03:00
Общество

Во вторник 18 улиц Липецка останутся без холодной воды

На сетях водоснабжения пройдут ремонтные работы
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке отключат холодную водуВ Липецке отключат холодную водуФото: Юлия КЛЮЕВА
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Во вторник, 9 апреля, в некоторых домах Липецка ожидается отключение холодной воды. Как сообщили в пресс-службе АО «ЛГЭК», это произойдет из-за ремонтных работ.

Так, с 9 утра до 8 часов вечера без воды останутся жители улиц Индустриальная, Зоологическая, Полярная, Смоленская, Сенная, Буденого, Сырская, переулок Рядовой, улица Папина, 2б, Союзная, 1а/1, 1, 3а, 3а/1, 1а/3, 1д, 3, 5, Потапова, 10, 12, 12а, 14, 14/1, 14/2, 16, 16а, 18, Перова, 2а, 2а/1, 2е, 2д, 2а/5, 2а/7, 2а/6, 2а/3, 2а/8, 2а/9.

В этот период времени также отключат холодную воду в частном секторе: улица Союзная, Мирная, Урожайная, Биологическая, Потапова, Перова.

Советуем липчанам заранее запастись питьевой водой. Подвоз воды осуществляется по заявкам жителей. За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU

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