Опасный башенный кран угрожает жителям улицы в Липецке
В Липецке строительную организацию обязали принудительно демонтировать опасный башенный кран. По данным прокуратуры, совместная проверка с Ростехнадзором показала, что конструкия не соответствует требованиям безопасности.
То есть кран находится в ненадлежащем состоянии и может рухнуть на людей. При этом высота крана 77 метров, а вес 163 тонны. Он стоит рядом с фондом социального страхования и торговым центом, поэтому представляет серьезную угрозу для людей.
В итоге прокурор через суд потребовал обязать ответственное за строительную технику ООО «Автотранспортное предприятие №5-М» принудительно демонтировать опасный башенный кран. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд признал позицию прокуратуры законной и обоснованной. Строительная организация вскоре должна убрать кран с территории.
ИСТОЧНИК KP.RU