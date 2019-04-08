Опасный башенный кран угрожает жителям улицы в Липецке

СЕГОДНЯ 17:13 2019-04-08T17:18:17+03:00

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В Липецке строительную организацию обязали принудительно демонтировать опасный башенный кран. По данным прокуратуры, совместная проверка с Ростехнадзором показала, что конструкия не соответствует требованиям безопасности.

То есть кран находится в ненадлежащем состоянии и может рухнуть на людей. При этом высота крана 77 метров, а вес 163 тонны. Он стоит рядом с фондом социального страхования и торговым центом, поэтому представляет серьезную угрозу для людей.

В итоге прокурор через суд потребовал обязать ответственное за строительную технику ООО «Автотранспортное предприятие №5-М» принудительно демонтировать опасный башенный кран. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд признал позицию прокуратуры законной и обоснованной. Строительная организация вскоре должна убрать кран с территории.

ИСТОЧНИК KP.RU