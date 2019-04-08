2019-04-08T17:56:59+03:00
Общество

Пристав случайно встретила в магазине липчанина, задолжавшего 290000 рублей по алиментам

Житель Липецка с 2016 года находился в розыске
Юлия КЛЮЕВА
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Липчанин задолжал по алиментам 290 тыс. рублейЛипчанин задолжал по алиментам 290 тыс. рублейФото: Пресс-служба УФССП по Липецкой области
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В Липецке судебные приставы с 2016 года разыскивали липчанина, который задолжал по алиментам 290 тыс. рублей. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Липецкой области, по месту регистрации мужчина не проживал. Имущества на праве собственности не имел.

В ходе розыскных мероприятий отрабатывались адреса по нескольким районам области. Однако, безрезультатно. Все решил случай. Потеряв бдительность, должник вернулся в областной центр. После рабочего дня, он зашел в магазин. Туда же пришла пристав-исполнитель. Она узнала в покупателе должника и вручила ему повестку о явке на прием, а также предупредила об административной ответственности.

На следующий день липчанин явился к приставам, сообщил, где проживает и место работы. Его снова предупредили об административной и уголовной ответственности за неуплату алиментов. Копию исполнительного документа приставы направили по месту работы должника для взыскания задолженности. Также планируется провести проверку имущественного положения липчанина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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