2019-04-08T18:32:39+03:00
Происшествия

В Липецке на кольце Катукова и Стаханова столкнулись грузовик и «Опель»

Автомобилисты встали в пробке
Юлия КЛЮЕВА
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ДТП в ЛипецкеДТП в ЛипецкеФото: Юлия КЛЮЕВА
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Этим вечером, 8 апреля, в Липецке случилась очередная авария. По словам очевидцев, на кольце в районе пересечения улиц Стаханова и Катукова столкнулись «Опель» и грузовик. У иномарки помят бок со стороны водителя. Информация о пострадавших уточняется. Из-за ДТП в том районе пробка. Липчанам приходится стоять начиная с кольца Памятника Танкистам. На улице Катукова – затор. Водителям лучше выбрать альтернативные пути объезда.

Напомним, что в минувшие выходные на дорогах региона произошло 15 аварий, в которых пострадали 16 человек и 5 погибли. Среди жертв - 3 пешехода. Автоинспекторы просят липчан соблюдать правила дорожного движения. Помните, что так вы сохраните не только свое имущество, но и жизни людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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