2019-04-08T19:20:03+03:00
Общество

Во вторник в Липецке до +15 и дождь

Ночи станут намного теплее
Юлия КЛЮЕВА
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Встречаем весну!Встречаем весну!Фото: Юлия КЛЮЕВА
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Ближайшие дни в Липецке обещают быть теплыми. Однако, вместе с теплом придут небольшие осадки. Так, во вторник, 9 апреля, в областном центре ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, в темное время суток около 2 градусов тепла. Преимущественно без осадков.

Днем в городе небольшой дождь. Температура воздуха прогреется до +15 градусов. Ветер юго-восточный 6-8 м/с. Атмосферное давление без изменений – 749 мм рт.ст.

В среду, 10 апреля, день обещает быть пасмурным. Ночью в областном центре дождь и до 8 градусов выше ноля. В светлое время суток также осадки. Столбик термометра поднимется до +16 градусов. Ветер юго-восточный 9-11 м/с. Атмосферное давление составит 748 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU

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