На трассе «Дон» под Липецком мотоциклист насмерть сбил пешехода
Трагическая авария произошла минувшим вечером, 8 апреля, в Ельце. Там на трассе М-4 «Дон» 44-летний мужчина на мотоцикле «МВ Агуста Ф4» сбил пешехода. Пострадавшего с тяжелыми травмами увезли в «Елецкую городскую больницу №1», но спасти человека не удалось, пешеход скончался в больнице.
Пешеход скончался в больницеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.
Еще одна серьезная авария произошла в тот же день в Хлевенском районе Липецкой области. На подъезде к трассе «М-4» в 14.06 52-летний водитель «ВАЗ-21074» не рассчитал боковой интервал, в результате столкнулся с «МАЗом» и «Шкодой Октавия», за рулем которой был 49-летний водитель. В ДТП пострадали пассажиры «Шкоды» – 39-летнюю женщину и 8-летнего мальчика увезли в больницу.
Как сообщает ГИБДД региона, всего за сутки на дорогах Липецкой области в трех ДТП пострадали три человека и один погиб. Аварий без пострадавших зафиксировали 22.
ИСТОЧНИК KP.RU