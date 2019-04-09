2019-04-09T09:41:18+03:00
Происшествия

На трассе «Дон» под Липецком мотоциклист насмерть сбил пешехода

За сутки на дорогах региона в трех ДТП пострадали три человека и один погиб
Лия МУРАДЬЯН
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Трагическая авария произошла минувшим вечером, 8 апреля, в Ельце. Там на трассе М-4 «Дон» 44-летний мужчина на мотоцикле «МВ Агуста Ф4» сбил пешехода. Пострадавшего с тяжелыми травмами увезли в «Елецкую городскую больницу №1», но спасти человека не удалось, пешеход скончался в больнице.

Пешеход скончался в больнице Фото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Пешеход скончался в больницеФото: Пресс-служба ГИБДД Липецкой области.

Еще одна серьезная авария произошла в тот же день в Хлевенском районе Липецкой области. На подъезде к трассе «М-4» в 14.06 52-летний водитель «ВАЗ-21074» не рассчитал боковой интервал, в результате столкнулся с «МАЗом» и «Шкодой Октавия», за рулем которой был 49-летний водитель. В ДТП пострадали пассажиры «Шкоды» – 39-летнюю женщину и 8-летнего мальчика увезли в больницу.

Как сообщает ГИБДД региона, всего за сутки на дорогах Липецкой области в трех ДТП пострадали три человека и один погиб. Аварий без пострадавших зафиксировали 22.

ИСТОЧНИК KP.RU

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