В Липецком районе выгорел гектар сухой травы

СЕГОДНЯ 10:05 2019-04-09T10:05:23+03:00

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Крупный пожар произошел вечером 8 апреля в деревне Федоровка Липецкого района. Как сообщает пресс-служба УГПСС, сигнал о возгорании сухой травы поступил на пульт пожарно-спасательного поста в 17.00.

Ко моменту прибытия подразделений, в поле горела сухая трава на площади в 1 гектар. Пожарным удалось остановить распространение огня. Люди не пострадали. Из-за чего начала гореть трава, выясняют эксперты, также подсчитывается ущерб от пожара.

Аналогичный пожар произошел в тот же день в Краснинском районе области. Там в деревне Дрезгалово сгорело 600 квадратных метров сухой травы. По данным спасателей, кто-то устроил поджог.

А в селе Ломигоры Воловского района в тот же день сгорело 60 м2 мусора. Ущерба и пострадавших не было, виновных в этом пожаре устанавливают.

ИСТОЧНИК KP.RU