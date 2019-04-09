2019-04-09T10:40:07+03:00
Происшествия

Липчанин утонул в болоте в Тамбовской области

Трагедия случилась в Мордовском районе
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Липчанина нашли в болоте под ТамбовомЛипчанина нашли в болоте под ТамбовомФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

Житель Липецка погиб в Тамбовской области. Тело 52-летнего мужчины нашли в болоте жители села Кужное Мордовского района. Как пишет «LifeTambov.ru», мужчина приехал из Липецкой области со знакомыми, вскоре его приятели уехали, а липчанин почему-то остался.

Позже липчанин решил отправиться домой пешком ночью через болотистую местность. Поскольку тело нашли в паре километров от села, правоохранительные органы предположили, что мужчина заблудился и провалился в болото возле реки. Звать на помощь было бесполезно, в радиусе нескольких километров не было ни одного населенного пункта. Погибшего нашли только на следующий день.Точную причину смерти и все подробности происшествия устанавливает местный СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Липецком у села Замятино перекроют понтонный мост
Под Липецком вылетел с трассы и перевернулся «Рено Дастер»
Под Липецком горе-мать получила 2 года тюрьмы за неуплату алиментов
Бывший мэр Липецка возглавил Тербунский район
Председатель дорожного департамента Липецка уходит в отставку
В пустующем здании гостиницы «Турист» в Липецке произошел пожар
Четыре машины столкнулись на грязинской трассе под Липецком
Главный строитель Липецка написал заявление об отставке
В Липецке наградили супругов, которые поймали уличного грабителя
Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»
Игорь Артамомов: «На нацпроект «Культура» в регион направят более 580 млн рублей»
В Липецке срубят 550 сухих деревьев и высадят 1200 новых
В Липецке перекроют улицу 30 лет Октября
В Липецке поймали поджигателя машин
В Липецком районе выгорел гектар сухой травы
На трассе «Дон» под Липецком мотоциклист насмерть сбил пешехода
Второй год подряд Липецк становится столицей «Часа Земли»
Во вторник в Липецке до +15 и дождь
Гендиректор ОЭЗ «Липецк» покидает пост