Липчанин утонул в болоте в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-09T10:40:07+03:00

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Житель Липецка погиб в Тамбовской области. Тело 52-летнего мужчины нашли в болоте жители села Кужное Мордовского района. Как пишет «LifeTambov.ru», мужчина приехал из Липецкой области со знакомыми, вскоре его приятели уехали, а липчанин почему-то остался.

Позже липчанин решил отправиться домой пешком ночью через болотистую местность. Поскольку тело нашли в паре километров от села, правоохранительные органы предположили, что мужчина заблудился и провалился в болото возле реки. Звать на помощь было бесполезно, в радиусе нескольких километров не было ни одного населенного пункта. Погибшего нашли только на следующий день.Точную причину смерти и все подробности происшествия устанавливает местный СК.

ИСТОЧНИК KP.RU