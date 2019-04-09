Липчанин утонул в болоте в Тамбовской области
Житель Липецка погиб в Тамбовской области. Тело 52-летнего мужчины нашли в болоте жители села Кужное Мордовского района. Как пишет «LifeTambov.ru», мужчина приехал из Липецкой области со знакомыми, вскоре его приятели уехали, а липчанин почему-то остался.
Позже липчанин решил отправиться домой пешком ночью через болотистую местность. Поскольку тело нашли в паре километров от села, правоохранительные органы предположили, что мужчина заблудился и провалился в болото возле реки. Звать на помощь было бесполезно, в радиусе нескольких километров не было ни одного населенного пункта. Погибшего нашли только на следующий день.Точную причину смерти и все подробности происшествия устанавливает местный СК.
ИСТОЧНИК KP.RU