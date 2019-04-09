2019-04-09T10:54:04+03:00
Происшествия

В Липецке поймали поджигателя машин

«ВАЗ-2107» подожгли на улице Водопьянова
Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке поймали поджигателя и двух воровВ Липецке поймали поджигателя и двух воровФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке вычислили негодяя, который поджег чужую машину. Автопожар произошел в воскресенье, 7 апреля, у дома на улице Водопьянова, там сгорел «ВАЗ-2107», который принадлежал 40-летней женщине. В ходе экспертизы выяснилось, что «семерку» подожгли. Вскоре сотрудники полиции вышли и на самого поджигателя. Как сообщили в пресс-службе УМВД области, предполагаемым участником поджога оказался 42-летний житель Липецка.

Кроме этого за прошедшие сутки, 8 апреля, в Липецке поймали несостоявшегося вора. 25-летний парень 7 апреля путался унести два перфоратора и два шуруповерта из тамбура на 16 этаже дома по улице Артемова.

Еще один житель Липецка, 50-летний, попался на краже телефона из квартиры на площади Мира у 33-летней женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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