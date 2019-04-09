В Липецке перекроют улицу 30 лет Октября

СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-09T11:25:58+03:00

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В Липецке из-за ремонта временно перекроют часть улицы 30 лет Октября. Как сообщает городской департамент дорожного хозяйства и благоустройства, проезд для транспорта закроют в среду, 10 октября, в 8.00.

По данным пресс-службы мэрии, там будет проходить ремонт теплотрассы. Улицу откроют по окончанию ремонта на теплосетях. Точная дата, когда завершатся ремонтные работы, не сообщается.

Водителей просят быть внимательней и во избежание транспортного коллапса заранее выбирать альтернативный маршрут движения в объезд перекрытого участка улицы 30 лет Октября.

Напомним, что в этот вторник в Липецке отключают питьевую воду. Под отключение попадают 18 улиц города. Воды не будет до 8 часов вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU