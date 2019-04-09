2019-04-09T12:11:23+03:00
Общество

В Липецке срубят 550 сухих деревьев и высадят 1200 новых

деревья и кустарники обновят на улицах города этой весной
Лия МУРАДЬЯН
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Туи в вазонах появятся на площади ГероевТуи в вазонах появятся на площади ГероевФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке началось весеннее озеленение улиц. По данным «Зеленхоза», в этом сезоне в Липецке высадят около 1200 деревьев и кустарников. Они придут на место аварийным и высохшим растениям. Как сообщили в пресс-службе мэрии, всего в городе вырубят более 550 аварийных деревьев.

Вместо срубленных в Липецке появятся молодые вязы, ясени и пестролистые клены. Например, на улице Зегеля в выходные убрали 12 сухих тополей, на их месте высадят клены. А на площади Героев вместо высохших елей появятся туи в вазонах. На улице Космонавтов обрежут 396 деревьев, 54 сухих дерева срубят. Вскоре озеленители займутся улицами Рыбалко, Бабушкина, Асфальтовая и 1-я Воронежская.

ИСТОЧНИК KP.RU

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