2019-04-09T13:16:28+03:00
Общество

Началась регистрация участников «Зелёного Марафона»

Традиционный забег пройдет 1 июня в 59 городах России
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Чтобы выйти на старт соревнований, необходимо заполнить заявку на сайте. В зависимости от города проведения, будут предложены три дистанции: 4 км, 10 км и 21 км. Впервые в соревновательной программе во всех городах-участниках состоятся детские забеги на различные дистанции для юных спортсменов от 7 до 13 лет включительно.

В Москве в третий раз пройдет «Зелёный Марафон Бегущие Сердца» организованный совместно с Фондом помощи детям «Обнажённые сердца». Старт будет дан в 9:00 на Васильевском спуске у стен Кремля.

Помимо соревновательной части, в городах проведения забега пройдет обширная программа социальных акций, инициатив, связанных с помощью детям с особенностями развития, воспитанникам детских домов, ветеранам Великой Отечественной войны, а также мероприятия по улучшению городской среды и заботе о природе.

В Центрально-Черноземном регионе «Зеленый Марафон» ПАО Сбербанк пройдет в трех городах – Воронеже, Орле и Курске. Ожидается, что и в этом году жители Черноземья примут активное участие в большом спортивном событии.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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