В Липецке наградили супругов, которые поймали уличного грабителя

СЕГОДНЯ 13:29 2019-04-09T13:36:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Липецкая пенсионерка Валентина Вереникина, которую ограбили на улице 1 апреля, написала письмо на имя начальника УМВД генерал-майора полиции Михаила Молоканова. В письме женщина выразила благодарность следователю лейтенанту Кристине Швецовой и ее мужу Артему Васильеву.

В Липецке наградили поймавших грабителя супруговФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Напомним, супруги помогли задержать уличного грабителя, который отнял у пенсионерки сумку на остановке. Муж с женой проезжали мимо на машине, когда увидели, как злодей вырвал сумку из рук пожилой женщины. Они не дали скрыться нападавшему и успокоили испуганную пенсионерку.

– Я думала, что таких ответственных и храбрых людей, как Кристина Александровна и Артем Александрович, в наше время не осталось, но я ошибалась, – написала в письме Валентина Вереникина. – Прошу Вас как-то выделить и отметить этих отважных людей за проявленную бдительность и смелость.

В Липецке наградили поймавших грабителя супруговФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Фото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Как сообщили в пресс-службе УМВД области, в этот вторник, 9 апреля, Михаил Молоканов лично поблагодарил следователя Кристину Швецову и ее мужа Артема Васильева за неравнодушие к чужой беде, проявленное мужество и смелость при задержании преступника. Супругам вручили благодарственные письма и памятные подарки.

ИСТОЧНИК KP.RU