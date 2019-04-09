2019-04-09T13:55:43+03:00
Политика

Главный строитель Липецка написал заявление об отставке

Однако заявление Сергея Косинова еще не подписано
Лия МУРАДЬЯН
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Главный строитель города уходит в отставкуГлавный строитель города уходит в отставкуФото: С сайта администрации Липецкой области
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В этот вторник, 9 апреля, в Липецке написал заявление по собственному желанию начальник муниципального учреждения «Управление строительства города Липецка» Сергей Косинов. Однако в пресс-службе мэрии «КП-Липецк» сообщили, что заявление Косинова об отставке пока не подписали. Причина, по которой главный строитель решил сложить с себя полномочия, не сообщается.

Кроме этого кадровые изменения произошли в Управлении главного смотрителя Липецка. Прежний руководитель Эдуард Кудряшов сложил с себя полномочия также официально по собственному желанию в конце прошлой недели, 6 апреля. На эту должность назначили Бывшего сотрудника предприятия «Липецкпассажиртранс» Алексея Огневого.

По неофициальным данным, с приходом нового исполняющего обязанности мэра города Евгении Уваркиной, в администрации грядут и другие кадровые решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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