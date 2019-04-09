Четыре машины столкнулись на грязинской трассе под Липецком

СЕГОДНЯ 14:15 2019-04-09T14:15:44+03:00

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Авария с участием четырех легковых автомобилей произошла в этот вторник, 9 апреля, на грязинской трассе под Липецком. Там в районе Аглофабрики столкнулись четыре автомобиля. Проезжавшие мимо автомобилисты сняли видео последствий авари и выложили в сеть.

ДТП на грязинской трассе .

На записи видно, что все 4 легковушки двигались в одном направлении в сторону Липецка, и въехали друг в друга «паровозиком». Участники ДТП перегородили полосу движения и другим водителям пришлось объезжать машины по обочине.

К счастью, удар был не сильный и авария обошлось без серьезных последствий. Тем не менее из-за разбитых машин на дороге образовалась пробка. Кто стал виновником ДТП и во всех подробностях произошедшего разбирались сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU