В пустующем здании гостиницы «Турист» в Липецке произошел пожар

СЕГОДНЯ 14:34 2019-04-09T14:35:45+03:00

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Пожар произошел в этот вторник, 9 апреля, в здании гостиницы «Турист» в районе площади Петра Великого в Липецке. Дым начал вались после полудня с третьего этажа здания. Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе ГУ МЧС по Липецкой области, сигнал о пожаре поступил 12.52. На место сразу направились несколько пожарных расчетов.

Пожар в заброшенном здании гостиницыФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Как выяснилось в здании на третьем этаже загорелся мусор на площади в два квадратных метра. Как известно, здание сейчас не эксплуатируется и людей там быть не должно. Но спасатели отметили, что вход в пустующее здание свободный.

Пожар в заброшенном здании гостиницыФото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС Липецкой области.

В результате ЧП никто не пострадал. Кто пробрался в заброшенное здание гостиницы и устроил пожар, теперь будут выяснять в ходе проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU