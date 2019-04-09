Председатель дорожного департамента Липецка уходит в отставку

СЕГОДНЯ 15:10 2019-04-09T15:16:19+03:00

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Об очередной отставке стало известно в этот вторник, 9 апреля. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, свой пост покидает председатель департамента дорожного хозяйства и благоустройства Алексей Бахтин. Сегодня он дорабатывает последний день.

Напомним, что заявление по собственному желанию написал начальник муниципального учреждения «Управление строительства Липецка» Сергей Косинов. Правда, заявление еще не подписали. Еще одно кадровое решение – в Управлении главного смотрителя Липецка. На прошлой неделе с себя сложил полномочия руководитель управления Эдуард Кудряшов. На его место пришел бывший сотрудник «Липецкпассажиртранса» Алексей Огневой.

Накануне, 8 апреля, свой пост покинул генеральный директор особой экономической зоны «Липецк» Иван Кошелев.

ИСТОЧНИК KP.RU