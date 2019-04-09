Бывший мэр Липецка возглавил Тербунский район

СЕГОДНЯ 15:42 2019-04-09T15:42:08+03:00

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В Липецкой области сложил полномочия глава Тербунского района Сергей Барабанщиков. Его отставку принял в этот вторник, 9 апреля, районный Совет депутатов на внеочередной сессии. На должность исполняющего обязанности главы района назначен Сергей Иванов. Как сообщили «КП-Липецк» в администрации района, Сергей Иванов официально вступит в должность с приставкой и.о. в среду, 10 апреля.

Напомним, Сергей Иванов досрочно поджал в отставку 14 марта и покинул пост мэра Липецка 29 марта, о своем решении он высказался на внеочередной сессии горсовета, где признался липчанам в любви. Слухи, что градоначальник вернется в Тербуныский район, которым руководил до декабря 2015 года, появились сразу после объявления об отставке, и в последствии подтвердились.

ИСТОЧНИК KP.RU