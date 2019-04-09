2019-04-09T16:01:36+03:00
Происшествия

Под Липецком горе-мать получила 2 года тюрьмы за неуплату алиментов

Задолженность - более 70 тыс. рублей
Юлия КЛЮЕВА
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Жительница Липецкой области задолжала своим детям более 70 тыс. рублейЖительница Липецкой области задолжала своим детям более 70 тыс. рублейФото: Юлия КЛЮЕВА
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В минувший понедельник, 8 апреля, в Тербунском районе суд рассмотрел уголовное дело в отношении матери 3 несовершеннолетних детей. Женщину обвиняют в злостном уклонении от уплаты алиментов.

По информации пресс-службы прокуратуры Липецкой области, жительницу села Долгоруково в 2016 году лишили родительских прав. Дети проживают в опекунской семье. Согласно судебному решению, женщина должна была выплачивать алименты – ½ часть от всех видов заработка. Однако, она этого не делала.

За неуплату алиментов местную жительницу привлекли к административной ответственности. Изменений не последовало. Так, задолженность по алиментам составила 72 136 рублей.

10 октября прошлого года горе-мать осудили и назначили наказание – 2 года условно с испытательным сроком 2 года. Но и это не повлияло на женщину. Тогда суд отменил условное осуждение. Жительнице Долгоруково назначили 2 года и 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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