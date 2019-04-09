Под Липецком вылетел с трассы и перевернулся «Рено Дастер»

СЕГОДНЯ 16:04 2019-04-09T16:04:54+03:00

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Серьезная авария произошла в этот вторник, 9 апреля, в Тербунском районе Липецкой области. Там на 14 километре трассы «Тербуны – Хлевное» не справился с управлением водитель автомобиля «Рено Дастер».

Машина вылетела с трассы в кювет, перевернулась несколько раз и рухнула в поле. Как сообщили в пресс-службе областного управления ГПСС, сигнал о ДТП поступил на спасательный пост в 11.00.

На помощь к участникам аварии выехали спасатели из села Вторые Тербуны. Машина превратилась в груду металла. Спасателям пришлось вскрывать двери искореженной легковушки, чтобы достать пострадавших. Также сотрудник ведомства отжали капот и отключили аккумулятор, чтобы не случился пожар. Из этой аварии удалось спасти двоих человек.

ИСТОЧНИК KP.RU