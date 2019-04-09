Под Липецком у села Замятино перекроют понтонный мост

СЕГОДНЯ 16:37 2019-04-09T17:03:32+03:00

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В эту среду, 10 апреля, в Липецкой области перекроют проезд по понтонному мосту через реку Дон в районе села Замятино Задонского района. Переправа на автомобильной дороге Стебаево-Задонск-Долгоруково будет закрыта из-за ремонтно-сварочных работ. Об этом сообщили в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области.

Перед жителями региона приносят извинения за предоставленные неудобства. Автомобилистам придется объезжать ремонтируемый участок. Водители могут сделать это по автомобильной дороге Задонск – Алексеевка, а также Алексеевка – примыкание к дороге Ольшанец – Каменка.

После того, как ремонтные работы завершатся, мост в Задонском районе снова откроют. Движение по переправе возобновится.

ИСТОЧНИК KP.RU