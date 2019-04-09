Под Липецком уничтожили 50 боеприпасов

9 Апр 19:57 2019-04-09T19:59:59+03:00

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В Липецкой области спасатели обнаружили взрывоопасные предметы. В этот вторник, 9 апреля, 50 единиц боеприпасов Великой Отечественной войны вывезли на подрывную площадку полигона №2 Тербунского района. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, оперативная группа АСО Г(О)БУ УГПСС Липецкой области уничтожила взрывоопасные предметы.

Напомним, что при обнаружении ВОП запрещается наносить удары по корпусу, бить один боеприпас о другой, а также прикасаться к ним. Нельзя закапывать врзывоопасные предметы в землю или бросать в водоем, бросать в костер. Если вы обнаружили боеприпас, следует позвонить на единый номер вызова экстренных служб "112". Также работает телефон доверия - 22-88-60, либо 8-800-200-51-12.

ИСТОЧНИК KP.RU