8 улиц Липецка останутся без света

СЕГОДНЯ 08:45 2019-04-10T09:58:27+03:00

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В Липецке очередные отключения. В эту среду, 10 апреля, в некоторых домах областного центра отключат свет. С 9 утра до 5 часов вечера без электричества останутся жители улиц им. Академика В.М. Бехтерева, 1-34, 36; Гвардейская, 31-69, 77, 73, 75, 71; Доватора, 2-10б, 16а, 16, 18, 59, 61, 12, 12б, 14, 14б. В этот же период времени света не будет в ФБУ "МРУИИ №1 УФСИН России по Липецкой области", а также УФСИН России по Липецкой области.

C 9 утра до 4 часов вечера свет отключат по адресам: улица Космонавтов, 35/1; Областной туб. диспансер; площадь К.С. Константиновой, 5, 7, 4, 6; улица Андрея Смыслова, 1, 3; 40 лет Октября, 1, 3.

С 9 утра до 12 часов дня без электроэнергии останутся жители улицы Передельческая.

Как сообщили в пресс-службе АО "ЛГЭК", на сетях электроснабжения проводятся ремонтные работы. Как только они завершатся, в домах липчан снова появится свет. За дополнительной информацией горожане могут обратиться в диспетчерскую по телефонам 075 и 236-075.

ИСТОЧНИК KP.RU