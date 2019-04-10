В Липецке "Фольксваген" сбил 4-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 09:24 2019-04-10T09:26:05+03:00

А в Тербунском районе "Рено" вылетел с трассы и перевернулся

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За прошедшие сутки на дорогах региона выявлено 1 303 нарушения правил дорожного движения. По информации УГИБДД по Липецкой области, 2 водителей сели пьяными за руль. 62 человека не стали пристегиваться во время движения. 881 раз автомобилисты превысили допустимую скорость. Произошло 27 аварий, в которых никто из людей не пострадал.

В Тербунском районе на дороге "Хлевное-Тербуны" вылетел в кювет "Рено Дастер". 39-летний водитель не справился с управлением. Машина перевернулась. В ДТП пострадал водитель. Его с различными травмами доставили в больницу. Там мужчине оказали помощь и назначили амбулаторное лечение. Также пострадала 42-летняя пассадирка. Ее госпитализировали с травмами.

В Липецке 23-летний водитель "Фольксваген Поло" наехал на 4-летнюю девочку. По предварительным данным, она передвигалась вне зоны пешеходного перехода вместе со взрослым. Ребенка доставили в больницу. Там медики оказалис ей помощь, после чего отпустили.

ИСТОЧНИК KP.RU