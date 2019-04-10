В Липецке пропала 71-летняя пенсионерка

СЕГОДНЯ 10:02 2019-04-10T10:04:33+03:00

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В Липецке разыскивают 71-летнюю пенсионерку. Сорока (Рыжонкова) Валентина Павловна пропала в областном центре. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", 9 апреля женщина вышла из дома около 8 часов вечера и не вернулась. Пенсионерка нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 172 сантиметра, среднего телосложения, волосы темные.

Была одета: красная футболка, темные домашние бриджи в горошек, домашние тапки с розовой подошвой.

Просьба ко всем, кто видел Валентину Сороку (Рыжонкову) или знает, где она может находиться или обладает любой другой полезной для поиска информацией, сообщить об этом по следующим номерам телефонов: 02 – полиция; 8-800-700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU