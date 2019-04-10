В Липецке подростки обокрали магазин на Манеже

СЕГОДНЯ 10:16 2019-04-10T10:22:39+03:00

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За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 6 ранее совершенных преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области. Так, 6 апреля в Липецке неизвестные обокрали магазин по улице 50 лет НЛМК. Правоохранители установили личность воров. Как оказалось, на преступление пошли трое несовершеннолетних липчан, причем одна из них - девушка. Кстати, один из подозреваемых уже попался ранее на краже - 21 марта из магазина по улице Космонавтов.

Еще одно преступление было совершено 29 декабря 2018 года. 30-летний мужчина из гаража в Лебедяни вынес дрель, болгарку, тепловую пушку и удлинитель. Он также подозревается в краже бензопилы, перфоратора и бензиновой косилки 1 февраля этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU