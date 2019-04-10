В Липецке перекрыли улицу 30 лет Октября

СЕГОДНЯ 10:40 2019-04-10T10:47:22+03:00

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В Липецке на улице 30 лет Октября стартовали работы по капитальному ремонту теплотрассы. Как сообщили в пресс-службе мэрии, на участке энергетики заменят более 800 метров труб - вместо ветхих проложат новые, с повышенным сроком службы. На это ПАО "Квадра" выделила более 10 млн. рублей.

По информации департамента дорожного хозяйства и благоустройства города, начиная с этой среды, 10 апреля, улицу 30 лет Октября будет перекрыта - от улицы Гагарина до пересечения с улицей 4-ой Пятилетки. Проезд по ней закрыли до окончания работ. Водителей просят выбирать альтернативный маршрут.

Пока на участке ведутся подготовительные работы. Трубы начнут менять в мае, когда у липчан отключат горячую воду.

ИСТОЧНИК KP.RU