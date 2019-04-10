Липчанин фиктивно прописал в квартире мигрантов за 7500 рублей

СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-10T11:10:59+03:00

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Липецкие полицейские возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего мужчины. Его подозревают в совершении преступления по ст. 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ".

Липчанин проживает с престарелой матерью в квартире по улице Балмочных, которая находится у него в собственности. По информации пресс-службы регионального УМВД России, в марте этого года мужчина фиктивно поставил на учет граждан ближнего зарубежья. Сами они по данному адресу не проживали.

Подозреваемый во всем сознался. А также добавил, что за фиктивную прописку ему заплатили 7500 рублей. Уголовное дело находится в производстве. Позже его направят прокурору и в суд. Максимальное наказание по данной статье - до 3 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU