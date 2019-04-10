В Липецке бизнесмена оштрафовали на полмиллиона рублей за контрафактный алкоголь

СЕГОДНЯ 11:46 2019-04-10T11:50:14+03:00

Спиртные напитки без лицензии продавали в одной из закусочных города

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В Арбитражном суде Липецкой области рассмотрели дело об административном нарушении по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ "Производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии". Дело было возбуждено региональным управлением потребительского рынка и ценовой политики в отношении предпринимателя. В его закусочной продавали алкоголь без лицензии. За это предпринимателя оштрафовали на 500 тыс. рублей.

В минувший вторник, 9 апреля, сотрудники управления провели рейд в облстном центре. В районе Центрального рынка они выявили несанкционированную торговлю. Специалисты составили протокол об административном правонарушении. Товар изъяли и отправили на склад временного хранения. Что делать с нарушителем, решат в управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU