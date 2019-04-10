В Липецке пропавшую пенсионерку заметили на Октябрьском мосту

СЕГОДНЯ 12:16 2019-04-10T12:16:31+03:00

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В эту среду, 10 апреля, Липецке нашли пропавшую накануне 71-летнюю Валентину Сороку. Напомним, женщина ушла из дома в минувший вторник вечером, 9 апреля.

Липчане начали писать в соцсетях, что видели похожую женщину. Утром ее заметили в районе Тракторного. После в группе "ЧП 48 Липецк. Новости" появилось видео, на котором женщина идет по проезжей части Октябрьского моста. Она была одета в точности, как в описании ориентировки.

В Липецке пропавшую женщину увидели на Октябрьском мосту.Видео группа Вконтакте "ЧП 48 Липецк. Новости"

Как сообщили "КП-Липецк" в поисковом отряде "Лиза Алерт", женщину подобрали неравнодушные липчане и передали сотрудникам ДПС. Ею действительно оказалась Валентина Сорока. К счастью, с женщиной все хорошо.

Волонтеры напоминают, что в подобных случаях следует помочь человеку, а также сразу позвонить в полицию или волонтерам. Помните, что частенько пропадают люди, нуждающиеся в медицинской помощи, либо они могут быть дезориентированы.

ИСТОЧНИК KP.RU