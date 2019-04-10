Спасатели предупреждают липчан о грозе

СЕГОДНЯ 14:05 2019-04-10T14:09:55+03:00

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Спасатели предупреждают липчан о непогоде. Как сообщили в пресс-службе управления ГО и ЧС, в ближайшие 1-3 часа в областном центре ожидается гроза.

В четверг, 11 апреля, в регионе ожидается переменная облачность. По данным Росгидрометцентра, местами небольшой кратковременный дождь. Ночью от 5 до 10 градусов тепла. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Днем воздух прогреется до +22 градусов. Атмосферное давление без изменений – 744 мм рт.ст. Ветер усилится до 6-11 м/с.

В пятницу, 12 апреля, темное время суток в Липецке около 8 градусов тепла. Днем - до 17 градусов выше ноля. Ветер юго-восточный 5-9 м/с. Днем местами дожди. Возможны грозы. Атмосферное давление будет расти и составит 749 мм рт.ст.

ИСТОЧНИК KP.RU