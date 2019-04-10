2019-04-10T16:10:01+03:00
Общество

В Липецке изменится схема движения автобусов №27 и №28

Транспорт переходит на весенне-летнее расписание
Юлия КЛЮЕВА
Поделиться:
В Липецке автобусы переходят на весенне-летнее расписаниеВ Липецке автобусы переходят на весенне-летнее расписаниеФото: Юлия КЛЮЕВА
Изменить размер текста:

С 13 апреля в Липецке общественный транспорт переходит на расписание весенне-летнего периода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, внесут изменения расписание маршрутов №2, 11, 13, 19, 26, 27, 38 и 37. Кроме того, изменится схема движения автобусов №27 и №28. Автобусы №27 будут двигаться в прямом направлении «улица 9 Мая – Марины Расковой – проспект Мира – Петровский мост – Карла Маркса - Советская – проспект Победы – проспект 60 лет СССРКривенковаСвиридова». В обратном направлении автобусы пойдут по схеме «Улица Свиридова – Кривенкова – проспект 60 лет СССР – проспект Победы – Советская – Карла Маркса – Петровский мост – проспект Мира – улица 9 Мая».

Маршрут №28: в прямом направлении «улица Ангарская – Минская – Кривенкова – Свиридова – СтахановаКатуковаМеркуловаВодопьянова – проспект Победы – Механизаторов – 50 лет НЛМКНеделина – Петровский мост – проспект Мира – 9 Мая». В обратном направлении автобусы проследуют по следующей схеме «улица 9 Мая – Марины Расковой – проспект Мира – Петровский мост – Карла Маркса – Советская – Фрунзе – Неделина – 50 лет НЛМК – Механизаторов – проспект Победы – Водопьянова – Меркулова – Катукова – Стаханова – Свиридова – Кривенкова – Минская – Ангарская».

За более подробной информацией о расписании автобусов горожане могут обратиться по телефону 31-00-82. Либо на официальном сайте департамента транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке «Нива» влетела в столб на тротуаре
Район Опытной в Липецке останется без воды, частный сектор – без света
Начальник УМВД проверил, как служат липецкие полицейские на Северном Кавказе
Липецкий автоинспектор помог водителю доказать ошибку радара
Игорь Артамонов: «Инвесторы стремятся развивать свой бизнес в регионе»
На полумарафон в Липецк приедет Дмитрий Губерниев и олимпийские чемпионы
«Ария» собрала аншлаг в Липецке
Спасатели предупреждают липчан о грозе
В Липецке пропавшую пенсионерку заметили на Октябрьском мосту
В Липецке бизнесмена оштрафовали на полмиллиона рублей за контрафактный алкоголь
Липчанин фиктивно прописал в квартире мигрантов за 7500 рублей
В Липецке перекрыли улицу 30 лет Октября
В Липецке подростки обокрали магазин на Манеже
В Липецке пропала 71-летняя пенсионерка
Игорь Артамонов: «В области продолжатся работы по благоустройству общественных пространств»
В Липецке "Фольксваген" сбил 4-летнюю девочку
В Липецке легковушка чуть не сбила пешехода, переходившего дорогу по "зебре"
8 улиц Липецка останутся без света
Под Липецком уничтожили 50 боеприпасов
В мэрии не подтверждают слух об отставке главного архитектора Липецка