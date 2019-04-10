В Липецке изменится схема движения автобусов №27 и №28

СЕГОДНЯ 16:06 2019-04-10T16:10:01+03:00

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С 13 апреля в Липецке общественный транспорт переходит на расписание весенне-летнего периода. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Так, внесут изменения расписание маршрутов №2, 11, 13, 19, 26, 27, 38 и 37. Кроме того, изменится схема движения автобусов №27 и №28. Автобусы №27 будут двигаться в прямом направлении «улица 9 Мая – Марины Расковой – проспект Мира – Петровский мост – Карла Маркса - Советская – проспект Победы – проспект 60 лет СССР – Кривенкова – Свиридова». В обратном направлении автобусы пойдут по схеме «Улица Свиридова – Кривенкова – проспект 60 лет СССР – проспект Победы – Советская – Карла Маркса – Петровский мост – проспект Мира – улица 9 Мая».

Маршрут №28: в прямом направлении «улица Ангарская – Минская – Кривенкова – Свиридова – Стаханова – Катукова – Меркулова – Водопьянова – проспект Победы – Механизаторов – 50 лет НЛМК – Неделина – Петровский мост – проспект Мира – 9 Мая». В обратном направлении автобусы проследуют по следующей схеме «улица 9 Мая – Марины Расковой – проспект Мира – Петровский мост – Карла Маркса – Советская – Фрунзе – Неделина – 50 лет НЛМК – Механизаторов – проспект Победы – Водопьянова – Меркулова – Катукова – Стаханова – Свиридова – Кривенкова – Минская – Ангарская».

За более подробной информацией о расписании автобусов горожане могут обратиться по телефону 31-00-82. Либо на официальном сайте департамента транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU