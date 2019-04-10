2019-04-10T17:05:27+03:00
Общество

Липецкий автоинспектор помог водителю доказать ошибку радара

Мужчине пришел штраф за превышение, которое он не совершал
Лия МУРАДЬЯН
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Водитель поблагодарил сотрудника ГИБДДВодитель поблагодарил сотрудника ГИБДДФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецке сотрудник ГИБДД помог автолюбителю восстановить справедливость. В нестандартную ситуацию попал житель Данкова Алексей Краблин. Мужчине неожиданно пришел штраф за превышение скорости, которое он не совершал. Но сразу со всем разобраться и отменить штраф не получилось.

Безуспешно обивая пороги, Алексей попал на прием к заместителю начальника Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД по Липецкой области майору полиции Антону Хахулину. И только после этого автолюбитель смог доказать ошибку системы.

Майор ГИБДД успокоил автомобилиста, помог составить объяснение и все расставил по своим местам. Также автоинспектор подробно объяснил, как действовать в случае повторения ошибки. После автовладелец обратился на сайт автоинспекции с просьбой выразить благодарность майору Антону Хахулину.

– Огромное спасибо за человечность и компетентность Антону Хахулину, это здорово, что такие люди несут службу в ГИБДД, – написал водитель.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД, Антон Юрьевич Хахулин служит в автоинспекции с 1996 года, а в подразделении центра фиксации нарушений с 2011 года.

– Техника может оказаться не на высоте, но сотрудник Госавтоинспекции обязан отнестись к любому обращению автомобилиста ответственно, досконально разобраться в деле и помочь человеку, – считает Антон Хахулин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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