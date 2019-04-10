Начальник УМВД проверил, как служат липецкие полицейские на Северном Кавказе

СЕГОДНЯ 18:01 2019-04-10T18:04:16+03:00

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Начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Михаил Молоканов проверил, как несут службу липецкие полицейские на Северном Кавказе. Во время рабочего визита генерал-майор посетил руководство Временной оперативной группировки органов и подразделений МВД России в Ханкале в Чеченской Республике.

Начальник липецкой полиции на Северном КавказеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

После Михаил Молоканов вместе с руководителем ВОГОиП МВД России генерал-майором полиции Владимиром Домашевым и командующим ОГВ(с) на Северном Кавказе генерал-лейтенантом Василием Федоруком высадили деревья на центральной аллее на территории оперативной группировки. Также во время командировки начальник липецкой полиции почтил память погибших сотрудников и возложил цветы к мемориалу погибшим во время захвата боевиками в 1999 году в Новолакском районе.

Начальник липецкой полиции на Северном КавказеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

В ходе командировки Михаил Молоканов посетил сводный отряд липецкой полиции в Цумадинском районе Дагестана и оценил боеготовность и моральный дух личного состава. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Липецкой области, он проверил порядок несения службы и ознакомился с условиями, в которых живут и работают липецкие стражи порядка. Также генерал-майор поблагодарил подчиненных за службу.

Начальник липецкой полиции на Северном КавказеФото: Пресс-служба УМВД Липецкой области.

Во время построения Михаил Молоканов вручил особо отличившимся сотрудникам нагрудные знаки МВД России «За отличие в службе в особых условиях», почетные грамоты, благодарности и специальные звания.

Руководители администрации Цумадинского района в свою очередь выразили благодарность сотрудникам временной оперативной группировки Липецкого УМВД. По итогу командировки Михаил Молоканов высоко оценил профессиональный уровень сводного отряда липецкой полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU