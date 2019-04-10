Район Опытной в Липецке останется без воды, частный сектор – без света

СЕГОДНЯ 18:40 2019-04-10T18:40:32+03:00

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В четверг, 11 апреля, в Липецке ожидается очередное плановой отключение воды и электричества, которое проводится в связи с ремонтом коммунальных сетей. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, питьевой воды не будет с 10 до 20.00 по следующим адресам: Улица Опытная, с дома №1а по 27; Агрономическая, 5, 6 и 7 дом; Боевой проезд, с 23/1 по 39; Лебедянское шоссе, владение 2.

Воду будут подвозить в течение дня по заявкам потребителей. Узнать более подробно об отключении или оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 075 и 236-075.

В тот же день в частном секторе отключат свет. Электричества не будет с 9 до 16 на улицах Полетаева и Тюленина. И на то же время 12 апреля на улицах: Комсомольская, Верхняя и переулок Джамбуа-Фрунзе.

Энергетики приносят извинения за неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU