2019-04-10T18:40:32+03:00
Общество

Район Опытной в Липецке останется без воды, частный сектор – без света

Воды не будет 11 апреля до 20.00, электричества – до 16.00
Лия МУРАДЬЯН
Поделиться:
Свет будут отключать два дняСвет будут отключать два дняФото: Лия МУРАДЬЯН
Изменить размер текста:

В четверг, 11 апреля, в Липецке ожидается очередное плановой отключение воды и электричества, которое проводится в связи с ремонтом коммунальных сетей. Как сообщили в пресс-службе ЛГЭКа, питьевой воды не будет с 10 до 20.00 по следующим адресам: Улица Опытная, с дома №1а по 27; Агрономическая, 5, 6 и 7 дом; Боевой проезд, с 23/1 по 39; Лебедянское шоссе, владение 2.

Воду будут подвозить в течение дня по заявкам потребителей. Узнать более подробно об отключении или оставить заявку на подвоз воды можно по телефонам: 075 и 236-075.

В тот же день в частном секторе отключат свет. Электричества не будет с 9 до 16 на улицах Полетаева и Тюленина. И на то же время 12 апреля на улицах: Комсомольская, Верхняя и переулок Джамбуа-Фрунзе.

Энергетики приносят извинения за неудобства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Липецке «Нива» влетела в столб на тротуаре
Начальник УМВД проверил, как служат липецкие полицейские на Северном Кавказе
Липецкий автоинспектор помог водителю доказать ошибку радара
Игорь Артамонов: «Инвесторы стремятся развивать свой бизнес в регионе»
В Липецке изменится схема движения автобусов №27 и №28
На полумарафон в Липецк приедет Дмитрий Губерниев и олимпийские чемпионы
«Ария» собрала аншлаг в Липецке
Спасатели предупреждают липчан о грозе
В Липецке пропавшую пенсионерку заметили на Октябрьском мосту
В Липецке бизнесмена оштрафовали на полмиллиона рублей за контрафактный алкоголь
Липчанин фиктивно прописал в квартире мигрантов за 7500 рублей
В Липецке перекрыли улицу 30 лет Октября
В Липецке подростки обокрали магазин на Манеже
В Липецке пропала 71-летняя пенсионерка
Игорь Артамонов: «В области продолжатся работы по благоустройству общественных пространств»
В Липецке "Фольксваген" сбил 4-летнюю девочку
В Липецке легковушка чуть не сбила пешехода, переходившего дорогу по "зебре"
8 улиц Липецка останутся без света
Под Липецком уничтожили 50 боеприпасов
В мэрии не подтверждают слух об отставке главного архитектора Липецка