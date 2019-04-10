2019-04-10T19:06:08+03:00
Происшествия

В Липецке «Нива» влетела в столб на тротуаре

Авария произошла у школы [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Серьезная авария произошла на Сиреневом проезде в Липецке. Там недалеко от школы попал в ДТП отечественный внедорожник. Водитель потерял управления и белая «Нива» каким-то образом оказалась за бордюром, где въехала в фонарный столб.

На видео попали последствия столкновения Нивы со столбом.

Как именно произошла авария неизвестно. Проезжавшие мимо автомобилисты сняли видео последствий ДТП. Судя по записи, автомобиль получил серьезные повреждения. О пострадавших не сообщалось. В подробностях произошедшего разбирались сотрудники ГИБДД.

Напомним, что утром в районе памятника Танкистам видеорегистратор снял, как лихач едва не сбил пешехода на «зебре». Пешеход чудом не оказался под колесами. Нарушитель даже не стал останавливаться – он увернулся от пешехода на встречку и помчался дальше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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