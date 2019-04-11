В Липецке пьяный водитель разбил три машины и влетел в дерево

СЕГОДНЯ 08:41 2019-04-11T08:42:11+03:00

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Минувшим вечером, 10 апреля, по Липецку колесил неадекватный водитель «Лады Гранты». По словам очевидцев, начала легковушку заметили едущей вдоль по пешеходному переходу, затем эта же машина по пути от разбила три автомобиля. Остановить неадекватного водителя смогло только дерево на улице Водопьянова, в которое «Гранта» впечаталась, перелетев через бордюр.

Водитель разбил три машины и въехал в дерево .

Водитель едва стоял на ногах, при этом попытался скрыться с места происшествия. За ним вдогонку бросились очевидцы и водители поврежденных машин, включая женщину которая была за рулем последнего разбитого им автомобиля. Убежать лихачу не дали и вызвали и на место сотрудников ГИБДД. К счастью, опасные ночные приключения неадекватного водителя обошлись без тяжелых последствий.

Водитель въехал в дерево. Фото myregion48Фото: vk.com

Фото: vk.com

ИСТОЧНИК KP.RU