2019-04-11T09:03:59+03:00
Происшествия

В Липецкой области из спецшколы пропал подросток

Алексей Паршинцев ушел из интерната в селе Вторые Тербуны
Лия МУРАДЬЯН
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Пропал подростокПропал подростокФото: Поиск пропавших детей Липецк
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В Липецкой области второй день ищут пропавшего подростка. Как сообщают волонтеры «Поиска пропавших детей», 17-летний Алексей Паршинцев ушел во вторник, 9 апреля, из специальной школы-интерната в селе Вторые Тербуны. Последний раз подростка видели в 11.45, с тех пор о месте его нахождения ничего не известно.

Приметы Алексея: на вид 17-18 лет, рост 175 см., глаза серые, волосы русые, зачесаны на правую сторону.

Был одет: в красно-коричневую куртку, горчичного цвета толстовку, синие спортивные штаны с белыми полосками и синие кроссовки.

Просьба ко всем, кто видел парня после исчезновения, знает где он может находиться или обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 – полиция; 8 (4742) 37-88-77, 8-905-681-05-18 – волонтеры. Можно написать на электронную почту: ppdlip@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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