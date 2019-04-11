В Липецке пассажир вылетел с мотоцикла после столкновения с «Ауди»
Серьезная авария произошла минувшим вечером, 10 апреля, на улице Катукова в Липецке. Там мотоцикл на полном ходу влетел в автомобиль «Ауди», который внезапно решил перестроиться. Происходящее записала уличная камера наблюдения.
ДТП с мотоциклом на Катукова.vk.com/myregion48
Судя по записи, скорость движения была небольшая, поэтому мотоциклисту удалось удержать свой байк на дороге. А вот пассажир от удара вылетел с сиденья мотоцикла и пролетел несколько метров, кувыркаясь по асфальту.
К счастью, рядом не было других машин и летящего по дороге пассажира чудом никто не задел. Как рассказали очевидцы, авария обошлась без тяжелых увечий. Пассажир отделался ссадинами и ушибами. Остальные участники не пострадали. Но у иномарки помяло крыло и выдрало передний бампер.
ИСТОЧНИК KP.RU