2019-04-11T13:10:38+03:00
Общество

В субботу в Липецке начнут работать бесплатные садоводческие маршруты

Проезд на дачных автобусах будет бесплатный абсолютно для всех
Лия МУРАДЬЯН
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Дачные автобусы поедут в выходныеДачные автобусы поедут в выходныеФото: Лия МУРАДЬЯН
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Уже в эту субботу, 13 апреля, в Липецке начнут работать садоводческие маршруты. Напомним, что всего в городе определили 13 дачных маршрутов. В этом году проезд на садовых автобусах будет бесплатный для всех без ограничения.

Автобусы будут отъезжать от остановок в Липпецке: «10 микрорайон», «Быханов сад», «Центральный рынок», «Автовокзал», « А/с Сокол», «площадь Мира» и «поселок Матырский». В выходные на маршрутах будут работать 20 автобусов, в будни – 18.

Проезд бесплатный, но чтобы получить билет нужна транспортная карта. Необходимо приложить карту к терминалу, система зафиксирует пассажира, но деньги не спишутся. Как сообщили в пресс-службе мэрии, сейчас расписание движения автобусов сейчас составляется, точный график появится в ближайшее время на сайте «Липецкпассажиртранса».

Кроме городских, в этом году будут работать 4 пригородных дачных автобуса № 118, 132, 135, 161. За них отвечает областное управления дорог и транспорта. Пригородные садоводческие автобусы начнут ходить с 20 апреля и тоже бесплатно. Более подробно об этих маршрутах можно узнать по телефону: 25-88-88.

ИСТОЧНИК KP.RU

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