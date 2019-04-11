2019-04-11T11:06:37+03:00
Происшествия

Спасатели около часа искали тело мужчины, упавшего с Петровского моста

Трагедия в Липецке произошла утром
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке мужчина упал с Петровского мостаВ Липецке мужчина упал с Петровского мостаФото: УГПСС Липецкой области
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В этот четверг, 11 апреля, в Липецке произошла трагедия. Утром с Петровского моста упал мужчина. Как сообщили в пресс-службе УГПСС Липецкой области, вызов на пульт дежурного поступил в 07.22. Маневренная поисково-спасательная служба Управления тут же выехала на место происшествия.

Спасатели смогли найти тело не сразу. Поиски продолжались около часа. В операции задействовали два спасательных отряда. Водолазы обследовали дно. В итоге, они извлекли тело погибшего из реки Воронеж. Спасти мужчину не удалось.

Упал ли мужчина случайно или нет, неизвестно. Правоохранители проводят проверку, в ходе которой установят все обстоятельства случившегося. Личность погибшего мужчины устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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