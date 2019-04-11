ДТП с пьяным водителем, разбившим 3 машины, попало на видео

СЕГОДНЯ 11:29 2019-04-11T11:32:01+03:00

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В прошедшую среду, 10 апреля, в Липецке заметили неадекватного водителя «Лады Гранты». Напомним, сначала легковушка ехала вдоль пешеходного перехода. После эта же машина разбила 3 автомобиля. В итоге машина влетела в дерево на улице Водопьянова. Когда водитель вылез из автомобиля, он едва стоял на ногах.

Момент столкновения одного из ДТП, совершенных неадекватным автомобилистом, попало в объектив уличной камеры видеонаблюдения. Место происшествия – кольцо на площади Космонавтов. Водитель несется по дороге и даже не притормаживает перед въездом на кольцо. Он врезается в заднюю часть впереди ехавшей легковушки. Последняя от удара откатывается к тротуару. Виновник аварии как ни в чем не бывало продолжил движение.

Неадекватный водитель в Липецке: одно из трех ДТП.vk.com/myregion48

ИСТОЧНИК KP.RU