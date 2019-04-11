Под Липецком женщина сбила мотоциклиста

СЕГОДНЯ 11:34 2019-04-11T11:34:57+03:00

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С потеплением и началом мотосезона, в Липецкой области участились и ДТП с участием двухколесного транспорта. Так за прошедшие сутки, 10 апреля, автоинспекторы зарегистрировали на дорогах региона две аварии с мотоциклами. В обоих случаях виноваты были водители автомобилей.

Первое ДТП случилось на улице Буденного в городе Грязи. Там 39-летняя женщина на «Ссанг Енге», поворачивая влево на перекрестке равнозначных дорог, не уступило дорогу 18-летнему парню на мотоцикле «Патрол». Мотоциклиста увезли с места на «Скорой».

Также стали известны подробности вечернего ДТП с мотоциклом и «Ауди» на улице Катукова. Напомним, что от удара пассажир вылетел с мотоцикла и пролетел по дороге несколько метров. По предварительным данным ГИБДД, виновником аварии стал 23-летний водитель «Ауди», который задел мотоцикл «Хонда» с 28-летним водителем. Пострадавшего 24-летнего пассажира отвезли в больницу, оказали помощь и отпустили.

ГИБДД просит водителей быть внимательней, обращать внимание на мотоциклистов и не делать опасных маневров, когда рядом находится двухколесный транспорт. А мотоциклистов просят не превышать скорость и избегать аварийных ситуаций.

Кроме этого в тот же день в ДТП пострадал ребенок. Все случилось в Ельце в 15.30 на улице Заводская. 29-летний водитель «Нивы Шевроле» не рассчитал дистанцию и въехал в «Пежо-307» с 32-летней женщиной за рулем. Орт удара «Пежо» влетела в стоящую «Оку». В этой аварии пострадал 6-летний пассажир французской легковушки. Ребенок сейчас на амбулаторном лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU