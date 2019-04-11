2019-04-11T12:08:59+03:00
Общество

В четверг и пятницу в Липецке приостановят движение трамваев

Транспорт перестанет ходить с 11.00 до 13.30
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке приостановят движение трамваевВ Липецке приостановят движение трамваевФото: Юлия КЛЮЕВА
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Из-за весенней обрезки деревьев временно перестанут ходить трамваи в Липецке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. Так, 11 и 12 апреля с 11.00 до 13.30 приостановят движение трамваев №5 «Кольцо 9 микрорайона – Стан 2000», в том числе по схеме «А» - «улица Чехова – Стан 2000». Подробную информацию о работе городского транспорта можно получить по телефону 31-00-82.

Напомним, что в областном центре перекрыли улицу 30 лет Октября – от Гагарина до пересечения с улицей 4-ой Пятилетки. Там начались работы по капитальному ремонту теплотрассы. На участке заменят более 800 метров труб. Пока проводятся подготовительные работы. В мае начнут непосредственно менять трубы. На работы выделили 10 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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