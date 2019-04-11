2019-04-11T12:57:14+03:00
Общество

Липчанку лишили родительских прав за пьянство и избиение детей

10-летнего сына женщины передадут в органы опеки
Лия МУРАДЬЯН
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Буйную мать лишили родительских правБуйную мать лишили родительских правФото: Лия МУРАДЬЯН
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В Липецкой области женщину лишили родительских прав в отношении 10-летнего сына. По данным прокуратуры, жительница Данкова много лет вела аморальный образ жизни, не работала и пила. В 2016 году ее поставили на учет, во время рейдов проверяющие не раз заставали даму в пьяном виде.

Порой правоохранителям приходилось защищать детей от собственной матери, когда та вела себя агрессивно. Женщину 10 раз штрафовали на неисполнение родительских обязанностей и пытались образумить, но отношение к детям от этого не менялось. В мае прошлого года на нее завели уголовное дело за угрозу убить старшую 18-летнюю дочь, а в декабре мамаша попала под статью за избиение сына.

Жестокое обращение с 10-летним мальчиком стало поводом для обращения в суд, где прокурор потребовал лишить мать родительских прав и взыскать с нее алименты. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, суд в полном объеме удовлетворил требования прокурора. Теперь мальчишкой займутся органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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