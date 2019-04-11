2019-04-11T14:24:41+03:00
Общество

В Липецке ожидается гроза и сильный ветер

Порывы могут достигать 15 м/с
Юлия КЛЮЕВА
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В Липецке ожидается гроза и сильный ветерВ Липецке ожидается гроза и сильный ветерФото: Юлия КЛЮЕВА
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Спасатели снова предупреждают липчан о непогоде. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС Россиии, в ближайшие 2-4 часа в Липецке ожидается гроза. Также горожан предупреждают об усилении восточного ветра. Во время грозы порывы могут достигать 15 м/с.

Напомним, что во время грозы лучше отключить в доме все бытовые электроприборы, не пользоваться обычным телефонов, не стоять у окон и дверей, не касаться водопроводных кранов. Опасайтесь сквозняков, ведь в комнату может влететь шаровая молния.

Переждать грозу лучше в магазине или жилом доме. Если укрыться не удалось, присядьте на корточки под невысокими насаждениями. Находясь на улице, отключите сотовый телефон. Во время грозы можно укрыться в автомобиле. Следует закрыть окна, остановиться и опустить автомобильную антенну. А вот велосипед или мотоцикл опасны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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