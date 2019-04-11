2019-04-11T15:46:40+03:00
Общество

Липчане смогут контролировать ход капремонта 80 домов

В Липецке на объектах установят видеокамеры
Юлия КЛЮЕВА
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На объекты капремонта в Липецке устанавливают видеокамерыНа объекты капремонта в Липецке устанавливают видеокамерыФото: Пресс-служба администрации города Липецка.
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В Липецке устанавливают видеокамеры на объекты капитального ремонта. По информации пресс-службы мэрии, под наблюдение попадут более 80 домов. Первые устройства появились на доме №27 по улице Ленина. Онлайн трансляция будет доступна в ближайшее время на сайте Фонда капремонта Липецкой области и на сайте www.camera.lipetsk.ru. На остальных домах камеры установят в течение 2 недель.

Как сообщили в Фонде, с помощью камер можно контролировать работы на объектах, следить, чтобы своевременно вывозили строительный мусор. Кроме того, камеры дисциплинируют работников. Да и сами жители смогут контролировать ход работ.

Кстати, в Фонде планируют сделать установку камер обязательной. Для этого планируется изменить договоры подряда. Организации сами смогут выбрать компанию, которая установит видеонаблюдение. Оплата установки ложится на плечи подрядчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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