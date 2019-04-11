2019-04-11T16:14:58+03:00
Общество

В военной прокуратуре открылась «горячая линия» по вопросам весеннего призыва

Военные прокуроры следят за всеми этапами призыва
Лия МУРАДЬЯН
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С началом весеннего призыва военная прокуратура Тамбовского гарнизона Западного военного округа следит за всеми этапами призывных мероприятий, включая прибытие в военные комиссариаты, оборудование пунктов призыва и условия перемещения призывников к местам службы.

Особо следят за медицинским сопровождением, как призывников обеспечивают питанием, обмундированием. Также под контролем соблюдение прав на льготы и другие соцгарантии.

Главная задача военных прокуроров – помочь новобранцам адаптироваться в воинских коллективах. Для этого каждому призывнику перед отправкой дают памятку, где есть краткая информация о правах и обязанностях военнослужащего и другие полезные сведения, включая телефоны и электронные адрес военных прокуратур.

С 1 апреля в военной прокуратуре Тамбовского гарнизона Западного военного округа работает «горячая линия», куда могут обращаться по вопросам прохождения службы

военнослужащие, призывники, их родственники, СМИ и все заинтересованные лица.

Военная прокуратуры Тамбовского гарнизона: город Тамбов, улица Октябрьская, 45, телефон: (4752) 72-11-72. Прокурорский участок: город Липецк, улица Терешковой, 15, телефон: (4742) 78-20-46.

ИСТОЧНИК KP.RU

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