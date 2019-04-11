82-летнюю пенсионерку, пропавшую в Липецке, нашли мертвой в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 17:42 2019-04-11T17:45:26+03:00

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Пенсионерку из Липецка, которую искали более недели, нашли в Тамбовской области. 82-летняя женщина погибла. Об этом стало известно в этот четверг, 11 апреля. Напомним, Валентина Хрипункова ушла из дома в районе Тракторостроителей 2 апреля. Женщина была дезориентирована. Ее искали родственники, полиция и волонтеры.

Как сообщили «КП-Липецк» в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области, пожилую женщину во время поисковых мероприятий обнаружили сотрудники полиции. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» оказывали им информационную поддержку. В настоящий момент проводится проверка. Специалисты проведут вскрытие, после чего станет известна причина смерти пенсионерки.

ИСТОЧНИК KP.RU